17. Februar 1673 "Der eingebildete Kranke" erleidet einen Schwächeanfall

Effektvoll, da echt!

Das Publikum soll damals eine Weile herumgerätselt haben, als der Autor, Regisseur und Hauptdarsteller der Komödie "Der eingebildete Kranke", also Molière höchstpersönlich, am 17. Februar 1673 mitten auf der Bühne einen äußerst effektvollen, aber leider echten Schwächeanfall erlitt. Die letzten Stunden des französischen Dramatikers im Rahmen seiner eigenen, perfekt passenden Theaterinszenierung bilden ein in der Bühnengeschichte einzigartiges Ereignis. Wie sich die höhere Gewalt hier geschickt, fast beifallheischend in die Inszenierung fügte! Was wäre bloß gewesen, wenn Molière in der Rolle dieser hypochondrischen Nervensäge namens Argan gleich in der ersten Szene Blut gespuckt hätte, als er dessen horrende Apothekerrechnungen durchging, das Klistier gegen Blähungen für so und so viel Franc, die schmerzstillende Tinktur für so und so viel Franc und so weiter… hust, hust, hust. Der Abbruch der Vorstellung wäre ein Fiasko gewesen für die ganze Truppe. Schließlich hingen 50 Leute von Molière und den Abendeinnahmen ab. Deshalb hatte er sich damals ja auch ins Theater geschleppt, trotz seiner Magenschmerzen, trotz der totalen Erschöpfung. Für die Rolle des eingebildeten Kranken passte das schon. Und was die Ärzte meinten… Pustekuchen!