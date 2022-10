5. Oktober 1962 Der "Dr.-No-Bikini" hat seinen ersten Auftritt

Doch Einteiler?

Was kann Bikini?

Im weißen Bikini mit Gürtel und goldener Schnalle entsteigt sie am 5. Oktober 1962 dem jamaikanischen Meer. Das blonde lange Haar umspielt das Gesicht, am Gürtel baumelt ein Muschelmesser. Was nachvollziehbar ist. Während James Bond Dr. No jagt, arbeitet Andress alias Honey Ryder primär als Muscheltaucherin. Der Filmbikini samt Trägerin - oder andersrum - wird weltberühmt. Schauspielkollegin Raquel Welch zeigt wenige Jahre danach auf der Leinwand, dass man an Land auch viel in einem Bikini zu Wege bringt. "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" spielt wie der Name sagt in der Urzeit. Im ausgefransten Lederbikini mit zerzaustem Urzeithaar wuppt Welch Vulkanausbrüche und Entführungen durch Flugsaurier.