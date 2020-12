10. Dezember 2008 Der "Blaue Wittelsbacher" erzielt Rekordpreis

Bayerisch forever

Aus einem indischen Bergwerk kam er nach Europa und zu König Philipp IV von Spanien. Über die Heirat von dessen Tochter mit Kaiser Leopold I gelangte er in den Österreichischen Kronschatz und von dort durch die Heirat von Maria Antonia, der Tochter der beiden, mit dem Wittelsbacher Kurfürsten Max Emanuel - nach Bayern. Dort bekam er seinen Namen – Blauer Wittelsbacher – und dort sollte er auch für immer bleiben. So war es jedenfalls Maria Antonias ausdrücklicher Wunsch: "Dieser spanische Geschmuck solle bei dem bayerischen Hofe allzeit verbleiben und nicht veräußert werden", ordnete sie an. Pustekuchen.

Immerhin: Der Höhepunkt seiner Karriere war in Bayern. Keinem anderen als ihm gebührte der Platz ganz oben in der Krone des ersten bayerischen Königs. 1806 wurde Max Joseph unter großem Hurra dazu ernannt. Die Krone wurde allerdings erst nach der Krönung von einem Goldschmied in Paris gefertigt. Die ausgeklügelte Steinbefestigung sollte für die Ewigkeit halten genauso wie das Königreich Bayern.

Königliches Lutschbonbon

Doch es kommt noch schlimmer: In den 60er Jahren landete der Stardiamant beim Düsseldorfer Großunternehmer Horton. Bei dessen Verlobungsparty mit seiner 32 Jahre jüngeren Sekretärin Heidi zog der ihn lässig aus der Hosentasche. Heidi wiederum gab ihn gute 40 Jahre später wieder zu Christie’s. Das war die Gelegenheit ihn nach Bayern zurückzukaufen. Doch der bayrische Staat rettete lieber die Landesbank und so kam der Stein also für besagte 18,7 Millionen an den Londoner Luxus-Juwelier Laurence Graff. Der nannte ihn dreist in The Wittelsbach-Graff Diamond um. Der Schande nicht genug ließ er den Stein auch noch schleifen, reduzierte ihn von 35,56 auf 31,06 Karat und zerstörte seinen historischen Schliff. Das Resultat: viel Aufruhr, viel Publicity und ein weiterer Name für den blauen Stein: "Königliches Lutschbonbon."