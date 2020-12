30. Dezember 2011 Der 30. Dezember in Samoa und Tokelau entfällt

Mittwoch, 30. Dezember 2020 Autor(in): Martin Trauner Sprecher(in): Hans-Jürgen Stockerl Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Das muss doch ein Traum sein. Zumindest für die Fans von Silvesterpartys. Raketen - Sekt – „Frohes Neues!" Dann um 4 Uhr früh ins Bett, Rausch ausschlafen. Am nächsten Tag dasselbe Spiel von vorne a la. "Und täglich grüßt das Murmeltier"... Tatsächlich: Das geht! Zumindest in der Südsee, auf den Samoainseln...

Die Samoainseln liegen im Pazifik, im Nirgendwo zwischen Amerika und Australien, in der Nähe des 180. Längengrades. Nur: Sie sind politisch geteilt, das heißt: - die westlichen Inseln sind unabhängig - die östlichen Inseln gehören zum so genannten US-amerikanischen Außengebiet. Und nicht nur das. Zwischen den knapp 70 Kilometer entfernten Inselgruppen verläuft die Datumsgrenze. - Ahhhh!!!! - Die "Datumsgrenze!" - Seit Umberto Ecos Roman "Die Insel des vorigen Tages" so mythisch aufgeladen... Da, wo im Westen heute ist und im Osten gestern. - Oder, wie war das?

HEUTE ist GESTERN

Dass die Datumsgrenze mitten durch den Pazifik läuft, das verdankt sie freilich weder einem Zufall, noch höherer Mathematik. Sie wurde schlichtweg festgelegt. Im Jahr 1884 auf der "Internationalen Meridiankonferenz" stritt man sich um den "Nullmeridian", also um den Längengrad "Null". Denn im Gegensatz zu den natürlich gegebenen Breitengraden wurden die Längengrade rein willkürlich definiert. Durch Paris ging ein nullter Längengrad, einer durch Neapel, ein anderer durch Washington, und, und, und... Aber einer ging auch durch das Observatorium von Greenwich. Jedes Land beanspruchte für sich die Ehre des Meridians. - Der Sieger? - England. London. Greenwich.

Der Nullmeridian, das heißt aber auch: - Genau! Genau hier muss sich das Datum ändern! Denn das wussten schon die alten Araber im 14. Jahrhundert, die die Erde wahrlich nicht für eine Scheibe hielten: "Wenn ich die Erde westwärts umrunde, verlier' ich einen Tag, umrunde ich sie ostwärts, gewinn' ich einen Tag.

Also: Es braucht eine Datumsgrenze. So wie etwa in Greenwich. Aber natürlich wäre so eine Datumsgrenze quer durch Europa kaum vermittelbar,...

Also einigte man sich auf den gegenüberliegenden 180. Längengrad, der verläuft ja so einsam durch kaum bewohntes Gebiet im Pazifik. Wen kümmert's?

GESTERN ist HEUTE

Uns Europäer erst mal nicht. Ist ja weit weg, die andere Seite der Welt. - Nur: da liegt halt Samoa. Und die Datumsgrenze war und ist auch immer politisch. Zu welcher Hemisphäre gehöre ich? Als Alaska von Russland zu den USA kam, musste man die Zeit wechseln. Und einen Tag doppelt begehen, um sich dem amerikanischen Zeitsystem anzupassen.