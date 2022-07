27. Juli 1950 Die DDR führt den Titel "Held der Arbeit" ein

Produktivität über alles: So könnte das Mantra des Kapitalismus lauten. Im Sozialismus der DDR fiel Produktivsein schwerer. Ein neuer Weg musste also her, die Werktätigen zu motivieren. So ersann man die Auszeichnung "Held der Arbeit". Nicht alle machte der Orden glücklich. Autor: Sebastian Kirschner