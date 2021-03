5. März 1979 DDR-Geheimdienstchef Markus Wolf wird enttarnt (05.03.1979)

Seine Gegner sitzen in Pullach, und sie hassen ihn, spätestens seit der Sache mit Guillaume. Doch einige reden auch voller Ehrfurcht über ihn; einen DDR-Spion ins Kanzleramt einschleusen, an die Seite von Willy Brandt – das muss man erst mal hinkriegen - alle Achtung!

In seiner BND-Akte klebt ein Jugendfoto aus der Zeit in Moskau, wohin die Familie vor den Nazis geflohen war. Die Gesichtslosigkeit hätte vielleicht noch ewig gehalten, wenn da nicht diese unangenehme Eigenschaft wäre, die Menschen in hohen Positionen oft an sich haben. Katholiken zählen sie zu den sieben Todsünden – die Eitelkeit!

Der falsche Doktor

Der Deckname Kurt Werner war Markus Wolf offenbar zu gewöhnlich, ein Doktortitel sollte es schon sein. Die Schlapphut-Kollegen in Bayern haben schallend gelacht über diesen Anfängerfehler: Unauffälligkeit ist eine der wichtigsten Grundregeln im 007-Geschäft, dagegen hat Wolf mit dem selbst verliehenen Doktor-Titel in dilettantischer Weise verstoßen.

Wenige Monate später setzt sich ein hochrangiger DDR-Offizier in den Westen ab. Oberleutnant Stiller hat in Ost-Berlin nicht nur für die Stasi gearbeitet, auch für den BND – ein Doppelagent. Als man ihm die Fotos des unbekannten Stockholm-Besuchers vorlegt, bestätigt er ohne Zögern: Ja, das ist mein ehemaliger Chef, Generaloberst Markus Wolf.

SPIEGEL-Leser wissen mehr

Der BND lanciert die Erkenntnis samt Foto an den SPIEGEL. Am 5. März 1979 präsentiert das Magazin auf der Titelseite einen schlanken Mittfünfziger in dunklem Anzug und typischem Agenten-Accessoire, eine Sonnenbrille ziert das kantige Gesicht. Wolf schaut knapp an der Kamera vorbei, hat also nicht bemerkt, dass er observiert wird. Über dem Foto steht in leuchtend gelben Lettern: DDR-Geheimdienstchef enttarnt