15. Januar 1958 "Das Wirtshaus im Spessart" wird uraufgeführt

Kasperletheater und Musikkomödie

Dass man es trotzdem auf diese Art weit bringen kann, das zeigt unter anderem der deutsche Film der Nachkriegszeit. Auch hier ging es häufig recht simpel her und farbenfroh – aber genau das war es, was das damalige Publikum brauchte und liebte. Und einer, der es in dieser Hinsicht bestens bediente, war der Regisseur Kurt Hoffmann. Sein Film "Ich denke oft an Piroschka" war einer der größten Kino-Hits der 50er und die junge Hauptdarstellerin Lilo Pulver derart gut, dass Hoffmann immer wieder nach Stoffen suchte, mit denen er die Schweizer Schauspielerin in Szene setzen konnte. So landete er bei "Das Wirtshaus im Spessart", einer Geschichte des Märchendichters Wilhelm Hauff, in der Reisende, die in einem obskuren Wirtshaus im Wald übernachten, gemeinsam gegen die üblen Machenschaften des Wirts-Ehepaares und einer Räuberbande vorgehen. Der Film, den Hoffmann daraus machte, traf beim Publikum voll ins Schwarze. "Das Wirtshaus im Spessart", Kinostart am 15. Januar 1958, lief noch im selben Jahr als deutscher Beitrag bei den Festspielen in Cannes. Dort allerdings konnte man mit dem Streifen nur wenig anfangen. Ein Gaukler mit Spielzeug-Akkordeon, der singend und augenrollend ins Geschehen einführt. Zwei üble Räuber, die von einem Leben als richtige Bürger träumen, mit Häuschen und Garten. Ein preußelnder Obrist, aus dessen Mund manchmal anstelle von Sprache Marschmusik ertönt. Und eine bezaubernde Comtesse, die erst dann so richtig auftaut, als sie, verkleidet als Mann, zur Räuberbande stößt und mit dem sensationell gutaussehenden Hauptmann das Bett teilen muss: