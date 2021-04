13. April 1972 Das erste ZACK-Heft erscheint

Und ermüdend noch dazu. Besonders dann, wenn man gerade eben mal so alt ist, dass man sich freiwillig eine Geschichte – Wort für Wort – erkämpfen kann. Durch tapferes selber-Lesen. In diesem Alter hasst man nichts mehr als Bleiwüsten: Buchseiten ohne Illustrationen.

Mehr als nur Text

Neue alte Knüller

Reich bevölkert war die Welt der Comics schon, als in Deutschland am 13. April 1972 das erste ZACK-Heft erschien. Der große Springer Verlag hatte dafür extra den kleinen Koralle Verlag gegründet.

Neu, also extra fürs ZACK gezeichnet, waren die Geschichten anfangs nicht: Lucky Luke, der Cowboy, der schneller zieht als sein Schatten, oder der coole Leutnant Blueberry, der als Yankee in den Indianerkriegen mitmischt, oder Valerian und Veronique, die Raum-Zeit-Agenten aus der Zukunft, alle diese Comics waren schon in den großen Comic-Magazinen Pilote, oder Tintin in Frankreich und Belgien erschienen. Aber in Deutschland wurden sie nun erst "ein Knüller"!