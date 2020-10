12. Oktober 1979 Das erste Hörspiel von "Die drei ???" erscheint

Montag, 12. Oktober 2020 Autor(in): Carola Zinner Sprecher(in): Krista Posch Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Das Paradies muss nicht unbedingt ein Garten sein. Manchmal genügt auch ein Schrottplatz. Vorausgesetzt, irgendwo hinter dem Gerümpel verbirgt sich ein Wohnwagen mit unterirdischem Eingang, Stromanschluss und Telefon. Außerdem braucht es gleichaltrige Freunde, ein eigenes Auto samt Chauffeur und einen prominenten Mentor, der Türen in Bereiche öffnet, die sonst verschlossen blieben.

In Hitchcocks Namen

So sieht es aus, das Paradies der "Drei Fragezeichen". "Three Investigators" heißen sie im Original, und erschaffen hat das Ganze Mitte der 1960er Jahre der amerikanische Schriftsteller Robert Arthur. Sein Plot - jugendliche Detektive mit eigenem Geheimbüro auf Schrottplatz lösen mysteriöse Kriminalfälle – war gut. Doch um seine Jugendbuchreihe erfolgreich auf dem US-Markt zu platzieren, wollte Arthur noch ein bisschen mehr, nämlich einen zugkräftigen Namen. Und den gab es. Arthur, der seit seiner Zeit als Drehbuchautor mit dem Regisseur Alfred Hitchcock befreundet war, brachte den Master of Suspense dazu, der Serie seinen Namen und sein Konterfei zu überlassen. Auf den ersten Blick sah es nun so aus, als habe Hitch persönlich die Krimis verfasst und nicht Arthur oder, wie es schon bald der Fall war, ein Autorenteam mit wechselnder Besetzung. Das Konzept funktionierte, die Serie verkaufte sich gut und erschien auch schon bald in Deutschland unter dem Titel "Die drei Fragezeichen". Hier allerdings lief die Sache eher zäh an. Erst als der Verlag es mit einem neuen Cover versuchte - düsteres Schwarz, in dem über einem knallbunten Titelbild blutrot der Name "Alfred Hitchcock" prangte - setzte sich die Serie durch.

Das erfolgreichste Hörspiel der Welt

So behielt man dieses Outfit natürlich auch bei, als am 12. Oktober 1979 die ersten Hörspiele zur Serie auf Schallplatte und gleichzeitig auch auf Kassette herauskamen – und damit nach der großen Erfolgsgeschichte der Bücher nun die ganz große Erfolgsgeschichte ihren Anfang nahm, die bis heute andauert. Mittlerweile sind fast zweihundert Hörspiele der Serie erschienen - rund 146 Millionen Tonträger wurden davon verkauft.

Damit ist sind die "Drei Fragezeichen" die erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt. Warum das ist, das lässt sich nicht wirklich erklären - wie sich der ganz große Erfolg ja nie so richtig erklären lässt. Ein bisschen hängt es wohl damit zusammen, dass damals, Ende der 70er Jahre, der Kassettenrekorder Einzug hielt in die Kinderzimmer und die drei Jungdetektive so zu den ständigen akustischen Begleitern einer ganzen Generation wurden - und dass diese ihren Helden auch im Erwachsenenalter treu geblieben ist. Das gilt auch umgekehrt: die drei Jugendlichen, die 1979 den Protagonisten ihre Stimmen gaben, tun das auch heute noch, obwohl sie natürlich - deutlich hörbar – längst aus dem Teenageralter herausgewachsen sind. Alles kein Problem: die Autoren der Serie haben einfach dafür gesorgt, dass die drei Fragezeichen mithielten. Justus, Peter und Bob aus dem schönen Rocky Beach sind nach und nach älter geworden, sie haben mittlerweile den Führerschein, und Mädchen kommen in der Geschichte inzwischen auch vor. Doch keiner der Fans hat sich je daran gestört. Denn ansonsten - hat sich im verborgenen Wohnwagen auf dem Schrottplatz ja zum Glück kaum etwas geändert. - - -

Wie das nun mal so ist im Paradies.