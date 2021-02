9. Februar 1982 "Da Da Da" veröffentlicht

Eigentlich ist er irgendwie doof. Total doof! Aber auf ne Art, dass er auch schon fast wieder gut ist. Also: richtig gut! Um nicht zu sagen: cool. Minimal, das war er auf jeden Fall. Und genau damit hatten die Typen maximalen Erfolg. Ihr Song war ein prickelnder Kontrast. Ihr ganzes Auftreten auch! Zumindest für alle, die damals komplette Teenager waren. Mental oder in echt.

Aha!

"Geht nur das, was Du verstehst? Aha." Hey, Mann! Was war das denn für eine Frage?! Ausgerechnet von einem Schlagersänger! Schlagersänger, das waren bis dahin sehnsuchtsvolle Burschen wie Rex Gildo, Roland Kaiser oder Costa Cordalis: immer große Emotionen im Gepäck. Immer mit viel Mimik, glutvollen Augen und sobald sie vor ihrem Publikum standen: mit ganz großen Gesten. Auch auf den Bühnen der Fernseh-Studios, gerade da.

Als die drei Männer der Band Trio ihre Single "Da Da Da" am 9. Februar 1982 veröffentlichten, konnten sie so leicht cool sein. Unfassbar! Sie machten einfach ihr Ding. O.k., sie spielten jetzt nicht mit dem Rücken zum Publikum. Aber sie ließen es in Ruhe. Sogar bei Dieter Thomas Heck in der ZDF-Hitparade. Da traten sie auch auf, zwischen all den typischen Schlagersängerinnen und Schlagersängern: Stefan Remmler, der schlaksige Sänger von Trio, zwar schön im Anzug, aber darunter kein ordentliches Hemd, nur ein T-Shirt. Und allein schon, dass er seinen Kaugummi während des Auftritts nicht raus nahm, dass er einen kahl rasierten Stoppelschädel hatte und für die Kameras keine großen Sachen machte: unerhört.