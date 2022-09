28. September 1928 Comedian Harmonists geben ihr Debut

Mittwoch, 28. September 2022 Autor(in): Frank Halbach Sprecher(in): Hans-Jürgen Stockerl Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Boy Groups, die kometenhaft aufstiegen, von kreischenden Teenie-Girls angehimmelt wurden und noch schneller in der Versenkung verschwanden: Sie sind zahllos und die meisten Namen vergessen. An einige wenige kann man sich noch erinnern, wie "Take That" oder die "Backstreet Boys". Aber werden sie in, sagen wir mal 50 Jahren, noch immer im Gedächtnis geblieben sein? Schließlich - so die Kritiker - waren die großen Erfolge doch vor allem der Optik und nicht dem musikalischen Schaffen geschuldet. Andererseits haben viel, viel ältere Boy Groups doch schon vor etwa einem Jahrhundert bewiesen, dass auch "banale Melodien" unsterblich machen können, wenn man sie entsprechend veredelt.

Schönklingende Stimmen gesucht

"Achtung. Selten. Tenor, Bass (Berufssänger, nicht über 25), sehr musikalisch, schönklingende Stimmen, für einzig dastehendes Ensemble unter Angabe der täglich verfügbaren Zeit gesucht“, inseriert der gerade volljährig gewordene Berliner Harry Frommermann 1927 im Berliner Stadtanzeiger. Schönklingende Stimmen? Die Eigenwahrnehmung damals unterscheidet sich wenig von der heute bei "Deutschland sucht den Superstar". Hunderte melden sich, denn die Zeiten sind hart in den wirtschaftsschwachen Zeiten. Über Talent verfügen die wenigsten Bewerber. Und auch nicht alle der wenigen mit Talent werden genommen. So heißt es, auch Johannes Heesters hätte sich beworben und sei abgelehnt worden. Den entscheidenden Impuls für das neue Vokalensemble gab dafür der Bassist Robert Biberti. Was Frommermann an Biberti begeisterte war nicht nur dessen Stimme, sondern sein Geschmack. Robert war wie Harry ein Riesenfan des berühmten US-amerikanischen Vokal-Quartetts "The Revelers". So was wie die, so was müsste man in Deutschland machen, meint Biberti.

Von der Showeinlage zu Weltstars

Statt mit nur vier Sängern beginnt man zu sechst in Harry Frommermanns Mansardenwohnung zu proben: mit drei Tenören, einem Bariton, einem Bass und einem Pianisten. Und das Ensemble nennt sich fortan: die "Melody Makers". Berühmt, unvergessen, gefeiert bis heute! Allerdings nicht als "Melody Makers".

Am 28. September 1928 gibt das Sextett im Großen Schauspielhaus des Berliner Varietékönigs Erik Charell sein Debüt als: die Comedian Harmonists