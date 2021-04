28. April 2738 Clemens XII. rechnet mit der Freimaurerei ab (28.04.1738)

Geheime Riten und Symbole

Dass sich Freimaurer und Kirchenfürsten bis aufs Blut bekämpften, war allerdings nicht immer so gewesen. Die freien Maurerbünde des Mittelalters hatten ein ausgesprochen gutes Verhältnis zur Kirche. Sie stellten sich unter das Patronat des heiligen Johannes des Täufers. Dass sie ein wenig Brimborium mit ihren Riten und Symbolen veranstalteten und ihre geheimen Zeichen und Handgriffe durch einen feierlichen Eid sicherten, störte niemanden: Mit der nur für Eingeweihte verständlichen Sprache schützte man sich vor Werksspionage. Und nicht zuletzt sollte das so genannte Maurergeheimnis sicherstellen, dass nur wirklich qualifizierte Arbeiter bei öffentlichen Bauten beschäftigt wurden. Schließlich sollten die in schwindelnde Höhen hochgezogenen Dome und Rathäuser nicht gleich wieder einstürzen.

"Aber man hält es jetzt doch für ratsam", so Anderson, "sich bloß zu der Religion zu verpflichten, in welcher alle Menschen übereinstimmen, und jedem seine besondere Meinung zu lassen."

"Wenn sie nichts Böses täten, würden sie nicht so sehr das Licht hassen"

Das war dann doch schwere Kost für die Kirche. Was blieb da noch? Bloß ein religiöses Minimal-Credo mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, der Glaube an einen Baumeister und Lenker der Welten, und keine Verpflichtung auf eine griffige Offenbarung oder kirchliche Gemeinschaft.

Der Höhepunkt des Kreuzzugs: Am 28. April 1738 erließ Papst Clemens XII. eine Verdammungsbulle, die den Freimaurern aus ihrer Geheimniskrämerei einen Strick drehte. "Wenn sie nichts Böses täten, würden sie nicht so sehr das Licht hassen", argumentierte der greise Papst; ein hochbegabter Jurist und Finanzexperte, der die katholische Welt vom Bett aus regierte, blind und krank, aber mit einem eisernen Willen.

Sein Machtwort hatte begrenzten Erfolg. Während man in Spanien, Portugal und Polen Logenbrüder folterte und hinrichtete, bekleideten in Frankreich viele Priester hohe freimaurerische Ämter, gehörten in Deutschland Domherren, Äbte und Kardinäle den Logen an. Im 20. Jahrhundert kam sogar ein freundlicher Dialog in Gang.