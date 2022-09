2. September 44 v. Chr. Cicero beschimpft Marc Anton als "Lüstling"

Nun war früher beileibe nicht alles besser, aber manches doch lebhafter. Parlamentsdebatten zum Beispiel. 47 Ordnungsrufe gab es im deutschen Bundestag zwischen 2017 und 2021. Verglichen mit den 1980er Jahren war das harmlos. In den Anfangszeiten von Joschka Fischer und den Grünen musste der Bundestagspräsident nämlich 132 Mal zur Ordnung rufen. Doch selbst das wirkt fast noch harmonisch, wenn man es mit den Zuständen in davorliegenden Jahrzehnten vergleicht. Der Abgeordnete Herbert Wehner zum Beispiel war berüchtigt für seine Schimpftiraden vor der Volksvertretung. Bis heute gilt der streitbare Sozialdemokrat mit der Pfeife als Rekordhalter - auf 57, manche sagen 58 Ordnungsrufe hat es der gebürtige Dresdner im Laufe seiner Bundestagsjahre gebracht.

Immer feste drauf

Und auch sonst war der SPD-Fraktionsvorsitzende nie zimperlich. Einem Parteifreund, dessen Nachname mit Z begann und der sich stets beklagte, dass Z im Plenum immer hinten sitzen müsse, empfahl der knorrige Wehner, er möge sich halt in "Genosse Arschloch" umbenennen lassen, wenn er weiter vorne sitzen wolle. So weit bekannt, erfolgte keine Namensänderung. Fest steht aber, dass auch Wehner nur ein Waisenknabe war, verglichen mit den Senatoren im Alten Rom.

Oh Rom!

Beispiele ersparen wir uns an dieser Stelle, ein Hinweis muss reichen: Am 2. September 44 v. Chr. beschimpfte ein gewisser Marcus Tullius Cicero, einschlägig bekannt aus allen Latein-Lehrbüchern, seinen politischen Erzfeind Marcus Antonius - als "Lüstling"! Ho ho! Heute schier undenkbar, in unseren zartbesaiteten Zeiten. Allein die Endung "-ling" wäre wohl schon zu abwertend. "Lüstender" müsste es vermutlich heißen. Oder "Gelüsteter"? Na ja, wie auch immer.