4. März 1275 Chinesische Astronomen berichten über eine totale Sonnenfinsternis

So wie der Modeschöpfer Paco Rabanne, der im August 1999 seinen Pariser Laden abschloss, oder besser abschließen ließ, in der felsenfesten Überzeugung, dass mit der bevorstehenden totalen Sonnenfinsternis über Mitteleuropa sich eine der vielen kryptischen Prophezeiungen des Nostradamus erfüllen werde. Die russische Raumstation Mir, so verkündete Paco Rabanne, werde auf Paris krachen und die gesamte Modemetropole zerstören.

Dabei passiert bei einer Sonnenfinsternis lediglich folgendes: der Mond schiebt sich vor die Sonne und verdeckt sie ganz oder teilweise. Für eine Sonnenfinsternis müssen sich Sonne, Mond und Erde auf einer Linie in ihren Umlaufbahnen befinden. Das kommt tatsächlich mehrmals im Jahr vor, ist aber nicht von überall zusehen. In dieser Konstellation wirft der Mond seinen Kernschatten auf die Erde und für einen kurzen Moment wird es Nacht.

Der Mongolenfürst und der Kind-Kaiser

So geschehen in Süd-Ostchina, am 04. März 1275, oder wie andere Quellen behaupten am 25. Juni. Für die Astronomen und Hofbeamten am chinesischen Kaiserhof der südlichen Song-Dynastie war es jedenfalls ein schreckliches Omen. Zwar wusste man in China damals schon vergleichsweise viel über Astronomie, doch eine Sonnenfinsternis bedeutete Unheil, ja gar den Untergang der Weltordnung. Nach alter Vorstellung war es ein Drache, der die Sonne fraß. Die Sonne, das war der Himmelssohn, der Kaiser Song Gong.