25. Januar 1759 Burns Supper in Schottland

Montag, 25. Januar 2021 Autor(in): Justina Schreiber Sprecher(in): Christian Baumann Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Die spinnen, die Schotten. Aber hat nicht jedes Volk seine eigenen Bräuche? Und vor allem seine ganz eigenen Helden, male first of course. Und derer will gedacht sein, mit allem Brimborium und Tamtam. Im schottischen Fall selbstverständlich mit Dudelsäcken, geblasen von Männern in karierten Röcken, und der schottische Whiskey fließt in Strömen. Das Klischee erfüllt sich Jahr für Jahr aufs Spleenigste am 25. Januar, wenn die Schotten (seit 1975 dürfen auch Schottinnen teilhaben, nachdem man sie 174 Jahre lang von dem identitätsstiftenden Event fernhalten konnte) wenn sie also den Geburtstag ihres größten Säufers, sorry, Dichters feiern.

Schafsmagen-Lyrik

Robert Burns (schon mal gehört?) Robert Burns kam nämlich am 25. Januar 1759 in bitterarmen Verhältnissen zur Welt, entwickelte sich aber dennoch oder gerade deshalb zum bedeutendsten schottischen Nationaldichter. So verdankt ihm die Nachwelt, die schottische insbesondere, das Preisgedicht "Address to a Haggis". Wobei man für den Nicht-Schotten respektive, die Nicht-Schottin anmerken muss, dass so ein Haggis rein optisch oder überhaupt ästhetisch eine gewisse Zumutung darstellt. Denn…Vegetarier kurz mal weghören! es handelt sich um einen Schafmagen, gefüllt mit den gehackten Innereien des Tieres plus Hafermehl und Zwiebeln. Auf dem Höhepunkt des Burns Supper genannten Festessens, das am heutigen Tag rund um den Globus immerhin etwa 9 Millionen Menschen oder besser gesagt: Schotten in sogenannten Burns Clubs zelebrieren, wird dieser zum Platzen dicke, gräuliche Ballon unter Dudelsackgedudel in den Saal getragen. Die Festgemeinde hat sich von den Plätzen erhoben. Der Gastgeber deklamiert jetzt ergriffen alle acht Strophen von Burns Lobpreis des gefüllten Schafmagens und während er den Vers spricht "His knife see rustic Labour dicht, / An' cut you up wi' ready slicht", sticht er tatsächlich mit dem Messer zu und die Innereien fließen aus dem Haggis auf die silberne Platte. Prost Mahlzeit! Dazu gibt es mashed potatoes und weitere Toasts, unter anderem wird immer wieder des unsterblichen Robert Burns gedacht, indem Stationen seines unsteten Lebens repetiert und seine schottisch sprachigen Gedichte rezitiert oder im Falle einer Vertonung gesungen werden.

Ungewiss ist alle Wiederkehr