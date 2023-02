7. Februar 1497 Botticelli verbrennt eigene Bilder

Fegefeuer der Eitelkeiten

Vor 500 Jahren war das anders. Obwohl es auch damals schon Formen des Eigen-Bildersturms gegeben haben soll. Am 7. Februar 1497 zum Beispiel, da habe der Florentiner Maler Sandro Botticelli, einer der großen Meister der frühen Renaissance, einige seiner Werke eigenhändig den Flammen eines Scheiterhaufens übergeben. Botticelli sei nämlich ein Anhänger des fanatischen Dominikanermönchs Savonarola gewesen. Dieser christliche Fundamentalist und militante Bußprediger hatte 1494 das reiche und kunstsinnige Florenz der Medici für vier Jahre in einen Gottesstaat verwandelt. Als geistlicher Führer wetterte Savonarola in fanatischen Reden gegen die Macht der Oligarchie und forderte einen großen Bildersturm. Alles, was mit Luxus, Schönheit und anderer Verderbtheit zu tun haben könnte, sollte im Fegefeuer der Eitelkeiten landen. "Piagnoni" wurden Savonarolas Anhänger etwas spöttisch genannt: Jammerer, Nörgler, Klagebrüder. Sie waren recht zahlreich in jenen Tagen der Fundi-Herrschaft. Auch Botticellis Bruder war einer von ihnen. Vor allem aber waren es Jugendliche - fast noch Kinder - die sich leicht aufhetzen ließen, um als religiöser Mob Florenz zu tyrannisieren.

Dichtung und Wahrheit

Ausgerechnet dieser weltzugewandte Botticelli soll einer der besonders verbohrten Klagebrüder Savonarolas geworden sein? Er habe das Malen schließlich ganz aufgegeben, um als Almosenempfänger in großer Armut seinem bitteren Ende entgegenzutreiben. Heißt es. In die Welt gesetzt hat diese Geschichte Giorgio Vasari. Vasari beschrieb zwischen 1550 und 1568 in mehreren Bänden das Leben berühmter Künstler, von Giotto bis Tizian. Ein "Who is who" der frühen Kunstgeschichte also, und somit durchaus verdienstvoll! Allerdings nahm es Vasari, dieser "erste Kunsthistoriker" überhaupt, mit den Fakten nicht immer so genau, wie man heute weiß. Vieles ist falsch und manches schlicht erfunden. Wie im Fall Botticelli, sagen Kunsthistoriker in jüngerer Zeit. Da grenzte Vasaris Erfindungsreichtum schon an Verleumdung, ja an Rufmord. Wehren konnte sich der Maler nicht mehr dagegen. Denn als Vasari dichtete, da lag Botticelli schon ein halbes Jahrhundert unter der Erde. Die Geschichte von der angeblichen Verbrennung seiner eigenen Bilder aber wurde Jahrhunderte lang immer wieder erzählt. Bis in unsere Tage hinein.