20. April 1939 Bittere Ernte: Billie Holiday singt "Strange Fruit" erstmals auf Platte

Gerade hat sie noch da gestanden, die kleine Frau mit der weißen Blume im Haar. Jetzt ist die Bühne leer, ein schwarzer Schacht, in dem verloren ein leerer Lichtmond treibt. Niemand spricht, niemand rührt sich. Kein Gläserklirren, kein Stühlerücken, kein Geplauder. Sogar der Staub im Scheinwerferkegel steht still. Es ist wie jeden Abend, wenn Billie Holiday dieses Lied im Café Society singt. Immer am Schluss ihres Sets, von einem einzigen Spot aus der Finsternis gesägt.

Bittere Ernte

Billie schreit den Schrecken nicht hinaus. Sie singt leise, in sich gekehrt, wie jemand den nichts mehr brechen kann, weil schon alles zerbrochen ist. Wie jemand, der vom Trauern müde auf der dunklen Seite des Betens angelangt ist. Strange Fruit, das sind nicht nur die Opfer der Lynchjustiz. Das sind Jahrhunderte weißer Gewalt und Arroganz, das sind Hundepeitschen, die sich in wehrloses Fleisch verbeißen, das sind Tritte mit Stiefeln, Worten und Blicken, das sind Hintereingänge, getrennte Toiletten, Whites Only-Kränkungen, das ist ihr Vater, der elend krepiert, weil kein Krankenhaus in Texas einen sterbenden Schwarzen aufnehmen will.

Der Blick in den Spiegel

Aber deshalb eine Platte aufnehmen? Den Leuten von Columbia Records ist die Sache zu heiß. Das gibt nur Ärger, niemand will so etwas Ende der 30er Jahre hören. In Manhattan vielleicht, okay, aber sonst, no way! Ein kleines Label wagt es dann doch, und so steht Billie Holiday am 20. April 1939 im Studio und nimmt Strange Fruit für Commodore Records auf.