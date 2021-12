23. Dezember 1880 Billy the Kid wird festgenommen

Donnerstag, 23. Dezember 2021 Autor(in): Thomas Grasberger Sprecher(in): Irina Wanka Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Wohlorganisierte Weltgegenden zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie für nahezu jeden Lebensbereich eine Expertenkommission haben. Solche Kommissionen legen alle paar Jahre einen wissenschaftlich fundierten Bericht vor und liefern Handlungsoptionen für den politischen Gestaltungsprozess. So gibt zum Beispiel der sogenannte Kinder- und Jugendbericht Auskunft "über die Lebenssituation junger Menschen". In Deutschland erscheint er seit 1965.

Ein verhaltensauffälliger Jugendlicher

Im Wilden Westen hingegen gab es keinen Kinder- und Jugendbericht. Obwohl das nicht geschadet hätte, wie das Beispiel von William Bonney zeigt, besser bekannt als Billy the Kid. Der Namenszusatz verrät es schon: "The Kid", zu Deutsch "das Kind", wäre eindeutig ein Fall für die Kinder- und Jugendhilfe gewesen. Wobei nicht geklärt ist, unter welche Rubrik Billy gefallen wäre. Jugendlicher Intensivtäter vielleicht? Immerhin war er ein Revolverheld, also ein Verbrecher – schon in ganz jungen Jahren. Vielleicht hätte Billy aber auch gut in die Abteilung unschuldiges "Opfer der sozialen Umstände" gepasst.

Geboren im Jahr 1859, wahrscheinlich in New York, zog Klein-Billy mit seiner Mutter und dem jüngeren Bruder in den Wilden Westen. Wegen der guten Luft! Mutter Catherine litt nämlich an Tuberkulose, da konnte das trockene Klima des Westens nicht schaden. Über Billys Vater ist nichts bekannt. Die alleinerziehende Mutter musste sich also mehr schlecht als recht durchschlagen, vermietete Zimmer an Durchreisende oder verkaufte selbstgemachten Kuchen. Trotz ihrer Schwindsucht!

Als Catherine wieder heiratet, hat Billy dauernd Stress mit dem Stiefvater, weshalb er sich lieber aushäusig herumtreibt, vorzugsweise in Kneipen, wo er früh sein Talent fürs Kartenspiel entdeckt und scharfe alkoholische Getränke zu sich nimmt. Spätestens hier hätte das Jugendamt eingreifen müssen. Aber wie, wenn´s keines gibt. Eines Tages jedenfalls beleidigt irgendein Besoffener im Saloon Billys Mutter – ob es dabei um selbstgemachten Kuchen ging, ist nicht überliefert. Jedenfalls ersticht der 12-Jährige den Stänkerer und ist fortan auf der Flucht.

Stoff von Legenden