5. August 1888 Bertha Benz fährt nach Pforzheim

Freitag, 05. August 2022 Autor(in): Isabella Arcucci Sprecher(in): Irina Wanka Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

"Mann" kann es nicht oft genug sagen: Frauen gehören nicht ans Steuer! Schon gar nicht, wenn sie so klein sind wie Bertha Benz und kaum übers Lenkrad gucken können.

Ein geheimer Roadtrip

Bertha wartet deshalb erst gar nicht auf die Erlaubnis ihres Mannes. Ihr Carl schnarcht noch im Bett, als sie sich frühmorgens mit ihren Söhnen, dem 15-jährigen Eugen und dem 13-jährigen Richard, aus dem Haus schleicht. Die drei wollen eine Spritztour machen, von Mannheim nach Pforzheim. Es ist der 5. August 1888. Autos gibt es noch gar nicht. Nur in der Werkstatt von Carl Benz, da steht er: der Motorwagen, das erste Automobil der Welt. Aber niemand interessiert sich dafür. Mehr noch, die Behörden haben Carl ein Fahrverbot erteilt, weil ihnen seine rumpelnde, stinkende Kutsche ohne Pferde suspekt ist.

Seit ihrer Verlobung steht Bertha fest an Carl Benz‘ Seite. Das klingt romantischer als es ist. Die sechsköpfige Familie steckt andauernd in finanziellen Schwierigkeiten. Ihre ganze Mitgift, ihr Erbe - alles steckt Bertha in Carl und seine Tüftelei. Bertha ist lieber in der Werkstatt als in der Küche. Sie lässt sich von Carl die Technik des Motorwagens genau erklären, liefert immer wieder wichtige Denkanstöße - und lernt, selbst zu fahren. Und jetzt will sie der Welt beweisen, was ihr Mann da Großartiges erfunden hat.

(Fast) ungebremst von Mannheim nach Pforzheim

Bertha ist zwar eine treusorgende Ehefrau, aber eine wenig besorgte Mutter. Die Fahrt ist ein halsbrecherisches Unterfangen, auch wenn der Motorwagen nur wenige Kilometer pro Stunde erreicht.

Das erste Auto der Geschichte ähnelt eher einem Kutschbock: ohne Dach und ohne Anschnallgurte brettert Bertha nebst ihren minderjährigen Kindern von Mannheim zu den Großeltern nach Pforzheim. Die zwei Bremsklötze an den Hinterrädern können das Gefährt bergab kaum stoppen. Ein Wunder, dass kein Unfall passiert, niemand bei voller Fahrt vom Sitz purzelt. Dafür müssen die drei das Auto bergauf schieben und in einer Apotheke mit "Waschbenzin" tanken. Und als das Zündkabel durchgescheuert ist, isoliert Bertha es kurzerhand mit ihrem Strumpfband. Ob das den Teenie-Söhnen peinlich ist? Vermutlich ja! Aber was sollen sie gegen Mamas Unternehmungsgeist schon unternehmen? Nach 110 Kilometern und 13 Stunden Fahrt ruckeln sie endlich bei Oma und Opa in Pforzheim an. Aber sie müssen ja auch wieder zurück ... Auch das gelingt.