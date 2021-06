2. Juni 1905 Bericht über lebende Kristalle

Computer führen manchmal ein Eigenleben. Vielleicht sind daran ja die Flüssig-Kristalle in den Bildschirmen schuld? Kristalle leben nämlich, erklärte am 2. Juni 1905 der Naturforscher Otto Lehmann. . Lehmanns Entdeckung inspiriert den Arzt Ernst Haeckel zu seinem Werk "Kristallseelen".

Mittwoch, 02. Juni 2021

Kaum jemand ist unerträglicher als der Kollege, der einem das Leben schwer macht. Auch die Wissenschaft bildet da keine Ausnahme - von wegen akademische Würde. Da präsentiert etwa der Naturforscher Otto Lehmann seinen Fachkollegen am 2. Juni 1905 eine Sensation: lebende Kristalle. Ein Vierteljahrhundert lang hatte Lehmann sich mit ihnen beschäftigt, dieses mögliche Bindeglied zwischen belebter und toter Materie bis in alle Einzelheiten untersucht. Und was ruft plötzlich dieser freche Frackträger aus der letzten Reihe: "Herr Kollege, fressen Ihre Kristalle schon?". Chemiker können manchmal echt ätzend sein.

Was ist tot, was lebendig?

Natürlich fressen sie. Kristalle ernähren sich von der Substanz, aus der sie selbst bestehen. Wenn es davon nur genug gibt, können sie zu stattlicher Größe heranwachsen. Das ist bei Rosenquarz und Kochsalz so, und bei den lebenden Kristallen nicht anders, entdeckt Otto Lehmann. Zum Beispiel bei solchen aus Cholesterin; die untersucht er unter einem selbst gebauten Mikroskop und beobachtet Erstaunliches: Wenn er Cholesterinkristalle vorsichtig erwärmt, sind sie plötzlich nicht mehr starr, sondern beginnen zu fließen - wie kleine Stäbchen, die mit einer Flüssigkeit gefüllt sind. Das erinnert Lehmann an Bakterien und andere lebende Einzeller, die Forscher in den Jahrzehnten zuvor unter dem Mikroskop entdeckt hatten. Mehr als hundert weitere Stoffe findet er, die sich so verhalten. Viele davon stammen, genau wie Cholesterin, aus der belebten Natur. All das berichtet Otto Lehmann an jenem Himmelfahrtstag den skeptischen Physikern und Chemikern.

Doch in diesem Vortrag sitzen nicht nur überhebliche Kleingeister. Einige Fachleute kommen ins Grübeln, denn schon länger treibt sie die Frage um: Gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem, was wir lebendig nennen, und toter Materie? Nein, sagt vor allem ein prominenter Naturforscher: der Jenaer Arzt Ernst Haeckel. Er sollte später verkünden: "Alle Substanz besitzt Leben".

Die Kristalle von Otto Lehmann hält er dabei für "höchst bedeutend". Begeistert trägt Haeckel weitere Anzeichen des Lebendigen zusammen: Die Gebilde fressen nicht nur, sie kopulieren auch - dabei fließen zwei lebende Kristalle zu einem neuen zusammen. Und werden sie verletzt, so heilt die Wunde von selbst. Haeckel ist überzeugt: Die Kristalle fühlen und haben einen Willen. Lehmanns Entdeckung inspiriert ihn zu seinem Werk "Kristallseelen", das 1917 erscheint.

"Lebende Kristalle" im Bildschirm