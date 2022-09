29. September 1872 Auf geht’s beim Schichtl

"Rei mit eich, es großkopferte, krachlederne, gstinkerte Ramme. Woanders werd’s b'schissen, bei mir is‘ der Schwindel reell." Das dritte Jahr sind die Schichtlbrüder Julius, Franz und Michael August mit ihrem "Zauber-Theater" jetzt schon auf der Wiesn. Und immer noch gibt' was Neues zum Staunen und Weitersagen. Das glaubst du nicht, was du da siehst, alles Künstler-Spezialitäten ersten Ranges: Schlangenmenschen, Riesen, Zwerge, Akrobaten, Magier treten auf, Feen tanzen, Geister und Gespenster treibt's um, einen musikalischen Scherenschleifer gibt's auch.

Auf geht´s!!!

So a Freid!

Da geht den Hiesigen das Herz auf. Dieser zärtlichen, so tief aus bairischer Seele geschöpften Werbung widerstehen die Wenigsten. Einen Kraftspruch raushauen, dass die Wände wackeln, das ist eine hohe, an allen Stammtischen kundig kommentierte und akklamierte Kunst. Da brauchts Könner und Kenner. Und was der Schichtl an seraphischen Grobheiten herpfeffert - Reschpekt! Außerdem kann er heuer, am 29. September 1872, eine Wiesn-Neuheit avisier'n: Die Enthauptung einer lebenden Person auf offener, hell erleuchteter Bühne.