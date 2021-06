8. Juni 1946 BBC interviewt Hündin Judy, ehemalige Kriegsgefangene

Die tägliche Ration Reis ist eine abstoßend riechende, graue Pampe. Doch im japanischen Kriegsgefangenenlager auf Sumatra ist sie das Highlight des Tages. Der Pazifikkrieg ist in vollem Gange, die alliierten Soldaten schuften in Zwangsarbeit. Als Frank Williams sich zur Mittagspause in den Staub vor seiner Baracke niederlässt, hört er plötzlich ein leises Hecheln. Eine abgemagerte Hündin schiebt sich vorsichtig in sein Blickfeld - dunkler Kopf, große kluge Augen. Der Royal Air Force-Techniker zögert, - doch dann schiebt er seinen Napf dem Tier entgegen. Ein schnappendes Geräusch - und schon ist seine Tagesration in der Hundeschnauze verschwunden. Wou!