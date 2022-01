13. Januar 1982 Arland Williams rettet Menschen bei Flugzeugunglück

Katastrophen sind schrecklich und es fällt schwer irgendetwas Positives darin zu sehen. Noch dazu, wenn man – wie es viele tun – davon ausgeht, dass der Menschen im Katastrophenfall zum Tier wird, nur noch an sich denkt oder höchstens noch an das Überleben seiner Angehörigen. Und doch gibt es immer wieder Geschehnisse, die genau diese Sichtweise widerlegen. Eines davon ist der Air-Florida-Flug 90.

Selbstlos helfen

Am 13. Januar 1982 wütet in Washington ein Schneesturm. Der Washington Nation Airport muss vorübergehend geschlossen werden, der Flug der Boing 737 verzögert sich. Sie wird enteist, dabei kommt es allerdings zu Fehlern. Als sich der Kapitän der Maschine entschließt, zu starten, klebt immer noch Schnee an den Tragflächen, die Startgeschwindigkeit ist nicht hoch genug, es kommt zum Strömungsabriss. Nach nur rund eineinhalb Kilometern Flug stürzt die 46 Tonnen schwere Maschine auf die viel befahrene Rochambeau Bridge, die über den zugefrorenen Potomac River führt. Das Flugzeug zerbricht und versinkt rund 60 Meter vom Ufer entfernt. An Bord sind 79 Personen.

Wer als Erste oder Erster?

Endlich nähert sich ein Helikopter. Der Sanitäter Melvin E. Windsor wirft eine Rettungsleine herab. Der erste Flugpassagier klammert sich daran fest und schwebt zum Ufer. Der Helikopter kehrt zurück, Arland Williams ergreift die Leine und – gibt sie weiter. Er sieht zu, wie der zweite Flugpassagier an Land gebracht wird. Ein drittes Mal kehrt der Helikopter zurück. Diesmal kann der Sanitäter Windsor zwei Rettungsleinen herunterwerfen. Wieder bekommt Arland Willams eine zu fassen und wieder gibt er sie weiter. Nun klammern sich gleich drei Flugpassagiere an den Leinen fest, zwei davon verlieren den Halt, können aber an Land gebracht werden. Am Flugzeugrumpf hängt jetzt nur noch einer: Arland Williams, der Mann, der zwei Mal die rettende Leine an ihm völlig unbekannte Menschen gereicht hat, statt sie selbst zu ergreifen. Als der Helikopter ein letztes Mal zurückkehrt, ist Arland Williams im eiskalten Wasser ertrunken.