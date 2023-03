21. März 1963 Robert F. Kennedy ordnet Schließung von Alcatraz an

Alcatraz. Eine härtere Haftanstalt hat es in der Geschichte der USA nie gegeben, auch keine so ausbruchssichere. Die Insel in der Bucht von San Francisco ist nichts weiter als ein riesiger, hoch aufragender Felsen mitten im Meer, umspült von eiskalten Wellen mitreißender Strömung und mit Zellenbau und Wachtürmen an jeder Ecke. Zwischen 1920 und 1963 fristeten hier die gefährlichsten Verbrecher der Vereinigten Staaten ihr Dasein.

Fest verschlossen

Filmisch spannend

Fluchtversuche waren selten, mit Scharfsinn in Szene gesetzt und später ein guter Stoff für Hollywoodfilme, im wirklichen Leben aber nie erfolgreich, denn das Meer blieb ein unerbittlicher Gegner. Aber die Mauern entwickelten Schwachstellen, und das merkten die Häftlinge natürlich sofort. Schuld war die Toilettenspülung. Die betrieb man aus Sparsamkeitsgründen mit Salzwasser, das die Abflussrohre, das Mauerwerk und damit die Sicherheit im Laufe der Zeit brüchig werden ließ. Man hätte unbedingt renovieren müssen, aber nach der Aufhebung des Alkoholverbots war auch die Blütezeit der großen Verbrechersyndikate vorbei, und der ganze Aufwand rentierte sich nicht mehr. Justizminister Robert Kennedy ordnete also die Schließung von Alcatraz an. Am 21. März 1963 wurden die Insassen, frisch geduscht, ordentlich gekämmt und neu eingekleidet, unter großem Medieninteresse aus ihren Zellen geholt und aufs Festland und in andere Gefängnisse verfrachtet. Nicht jeder Häftling war darüber glücklich. Die Routinen von Alcatraz waren einigen so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass alles Neue ihnen Angst einjagte. Heute ist Alcatraz ein Museum und ein Gang durch den Zellenblock bei Touristen sehr beliebt.