15. April 1888 Ältester Fußballclub Deutschlands gegründet

Der FC Bayern hat viele Titel, aber DIESEN ausnahmsweise nicht. Den Titel ältester Fußballverein Deutschlands“ trägt stolz der BFC Germania, der am 14. April 1888 in Berlin gegründet wurde. Viel mehr Titel hat der Verein leider nicht.

Donnerstag, 15. April 2021 Autor(in): Thomas Grasberger Sprecher(in): Johannes Hitzelberger Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Das Schönste am Fußball sind … nein, nicht die Tore! Auch nicht die Flanken oder die Freistöße. Und ebenso wenig die Fallrückzieher, ganz egal wie artistisch sie im Einzelfall auch dargeboten sein mögen. Nein, das Schönste am Fußball sind die Statistiken. Also jene Aufzeichnungen darüber, wer die meisten Tore erzielt, die schönsten Flanken geschlagen, die härtesten Freistöße getreten hat. Wer schoss eigentlich das schnellste Tor in der Geschichte der Bundesliga? Wer erzielte die meisten Treffer in einer Saison? Die Buchhalter des Ballsports können über fast alles Auskunft geben.

Ausnahmsweise nicht der FC Bayern

Wer jetzt glaubt, solche Erbsenzählerei sei eine völlig unsinnige Beschäftigung, weil ja am Ende sowieso immer der Rekordmeister aus München an der Spitze jeder, aber auch wirklich jeder Tabelle steht, nun, der hat von der Tendenz her zwar nicht ganz unrecht, wird aber im Detail Lügen gestraft. So gibt es zum Beispiel einen Spitzenplatz, den der FC Bayern wohl nicht so schnell einnehmen wird, egal wie viel Geld er in die Hand nimmt: „Deutschlands ältester noch existierender Fußballverein“!

Dieser Titel gebührt dem Berliner Fußballclub Germania 1888 e.V. Gegründet wurde der BFC Germania am 15. April 1888 im Berliner Stadtteil Tempelhof. Zwar gab es damals bereits anderswo viel ältere Sportvereine, etwa den ruhmreichen und einzigartigen TSV 1860 München. Oder den legendären VfL Bochum 1848. Aber deren Fußballabteilungen wurden eben erst nach 1888 gegründet. Und so haben die Berliner bis heute die Nase vorn, wenn´s um diesen speziellen Altersrekord geht.

Im Jahr 1890, zu einer Zeit also, in der Fußball als “englische Krankheit” und “Fußlümmelei“ in Deutschland noch weithin verpönt war, und das Tragen kurzer Hosen als äußerst unsittlich galt, wurde der BFC Germania schon Berliner Meister; was eigentlich wie eine deutsche Meisterschaft war, weil ja sonst noch kaum jemand Fußball spielte im Land.

Leider hielt der frühe Ruhm Germanias nicht lange an. Unaufhaltsam war der Abstieg, erst in die Zweit-, dann die Dritt-, dann in die Viert-Klassigkeit. Und so weiter. Heute tummelt sich Germania in der Berliner Kreisliga B, was der zehnten deutschen Spielklasse entspricht. Rekorde? Gab´s keine mehr. Bis auf einen äußerst zweifelhaften, zur Zeit des Dritten Reiches, als Germania sich rühmte, der erste deutsche Verein nach der Machtergreifung zu sein, der jüdische Mitglieder ausgeschlossen hatte.

Ein Titel für die Ewigkeit

Diesen Titel wären die Tempelhofer heute wohl gern wieder los. Auf den anderen aber sind sie zurecht sehr stolz: Deutschlands ältester existierender Fußballverein! Na det iss doch wat, oda! Un´ wennse in Tempelhof den Laden nich´ irgendwann selba dicht mach´n, dann kann ihnen det ooch keena mehr nehm´n, wa! Nich´ ma die doven Miljonääre aus Bayern!