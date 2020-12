29. Dezember 1951 "Aaaaaahhhh": die Mutter aller Todesschreie feiert Kinopremiere

Ein Agonie-Juwel

Tonaufnahmen im Freien sind in den 1950er Jahren ein echtes Problem. Zu viel Störgeräusche, zu viel Unruhe. Darum werden Außendrehs im Studio nachvertont. So wie der akustische Abgang des Alligator-Opfers im Western "Distant Drums", der am 29. Dezember 1951 in die Kinos kommt. Die biedere Dutzendware ist bald vergessen, anders als der Todesschrei im Sumpf. Der landet im Tonarchiv von Warner Brothers und wird quer durch alle Genres und Todesarten wiederverwendet.