30. Dezember 1935 Maria Malibran ist indisponiert

Die Oper ist ein unkalkulierbares Geschäft. Man nehme ein bekanntes Theaterstück von Friedrich Schiller, überlasse dies einem Komponisten, dessen Arien die Spatzen in ganz Europa von den Dächern pfeifen, und garniere das Resultat mit der größten Diva der Zeit. Was nach einem hundertprozentigen Erfolgsrezept für einen Bühnen-Hit klingt, muss im Rampenlicht noch lange nicht funktionieren. Gaetano Donizettis "Maria Stuarda" ist ein Beispiel dafür.

Eine künstlerische Hinrichtung

Warum floppt, was bei der Qualität der Beteiligten eigentlich hätte großartig werden müssen? Im Fall "Maria Stuarda" schien der Fall sofort klar: Die Premiere der Oper am 30. Dezember 1835 in der Mailänder Scala entpuppte sich als Desaster. "Schmerzhaft vom Anfang bis zum Ende", schrieb ein von der Sängerleistung gepeinigter Donizetti. Die Schuldige für die "künstlerische Hinrichtung" der schottischen Königin war sofort ausgemacht: Die Malibran.