29. Dezember 1959 Viel Platz für Kleinigkeiten

Einer der genialsten Physiker des 20.Jahrhunderts…

Feynman war zu seiner Zeit am California Institute Of Technology, der Technischen Universität des US-Staates, sicher der kreativste Kopf überhaupt. Der Mann spintisierte gerne herum und grinste dabei immer so hintergründig. Aber dieses eine Mal, es war der 29. Dezember 1959, da phantasierte er doch reichlich abstrus herum. Man kann, fabulierte er an diesem Tag vor Studenten, man kann auch Computer kleiner machen. Vielleicht so groß wie eine Hand. Trotzdem würde die ganze Encyclopaedia Britannica mit 25 Bänden hineinpassen. Ja, also was denn noch. Obwohl 1959 die modernsten Computer so groß wie eine Villa waren und gerade mal 247 mal 38 rechnen konnten. Die Techniker waren froh, wenn sie die Monsterschränke mit ihren unendlich vielen Röhren und Leitungen überhaupt zum Laufen brachten. Und Dr. Feynman dachte ans Kleinermachen. “There’s plenty of room at the Bottom” hatte er an diesem 29.Dezember behauptet, „es ist eine Menge Platz auf kleinstem Raum“.