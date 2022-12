21. Januar 1937 Marcel Boulestin tritt als erster Fernsehkoch auf

Freitag, 21. Januar 2022 Autor(in): Herbert Becker Sprecher(in): Andreas Wimberger Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Versetzen wir uns einen Augenblick lang zurück in die 50er oder 60er Jahre des weit zurückliegenden letzten Jahrhunderts. Damals wurde - die Teens und Twens von heute werden das möglicherweise gar nicht recht glauben können - in so gut wie jedem Haushalt gekocht, und zwar Tag für Tag! In aller Regel waren es die Frauen, die am Herd wirkten und dafür Sorge trugen, dass, wenn der Mann aus der Arbeit, die Kinder aus der Schule kamen, eine warme Mahlzeit auf dem Tisch stand. Kaum je wurden besonders raffinierte Gerichte serviert. Man aß Spinat mit Spiegelei und Salzkartoffeln, Kässpatzen, ab und zu Sauerkraut mit einem Stück Wammerl drin, und wenn´s schnell gehen musste, ein Omelett; solche Sachen halt.

Tischgespräche

Nur am Sonntag sah es anders aus: da gab es mittags zuerst eine Suppe, danach ein Hendl, und als Nachspeise Vanillepudding. Der Tisch war gedeckt, so richtig mit Tischdecke und verschiedenen Tellern, und die Familie - die ganze! - war um diesen Tisch versammelt. Dass niemand an einem Smartphone herumfummelte versteht sich von selbst, denn derlei kannte man noch nicht. Man unterhielt sich. Dem gemeinsamen Essen folgte nicht selten ein Spaziergang.

Tischgefernsehere

Dann aber schaffte sich ein Haushalt nach dem anderen einen Fernseher an, und zahlreiche Familienväter wollten während des sonntäglichen Mahls unbedingt den "Internationalen Frühschoppen" sehen; das war eine Art Talkshow, und wenn sie lief, mussten die Kinder den Mund halten. Die durften dafür um Viertel vor drei die neueste Folge von "Fury" anschauen, "die Abenteuer eines Pferdes". Übrigens gab es zu jener Zeit auch eine Sendung, die den speziellen Interessen der Mütter entsprach. Sie kam nicht am Sonntag, sondern am Freitag und hieß "Clemens Wilmenrod bittet zu Tisch".

Die Kochsendung wurde von 1953 bis 1964 ausgestrahlt und oft unterschied sich das, was Wilmenrod vor aller Augen kreierte, nicht wesentlich von der biederen Hausmannskost, die die Familie ohnehin vorgesetzt bekam. Bei seinem ersten Auftritt zum Beispiel briet der Mann ein Omelett! Trotzdem war seine Sendung äußerst populär, und viele meinten, er sei der erste Fernsehkoch überhaupt. In Wirklichkeit hatte bereits sechzehn Jahre vor ihm der Franzose Marcel Boulestin vor laufender Kamera zum Kochlöffel gegriffen, und zwar bei der BBC. Der britische Sender befand sich damals noch in der Experimentierphase, und vielleicht wollten die Verantwortlichen wenigstens hinsichtlich der Kocherei keine Risiken eingehen. Bei dem Gericht jedenfalls, das Boulestin in seiner ersten Sendung am 21. Januar 1937 zubereitete, handelte es sich um ein ... ah... Omelett.