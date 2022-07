8. Juli 1990 Sempre Roma - Deutschland wird Fußballweltmeister

Na, wo drückt denn der Schuh? Auch so ein Spruch, auf den meistens keine echte Antwort erwartet wird. Genau wie bei: Wie läuft's? Was geht? Dabei läuft und geht mit drückendem Schuh echt gar nichts. Bestes Beispiel: Die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Die Vorfinalrunden sind ein Traum. Noch kein Sommermärchen, das kommt Jahrzehnte später, aber so, dass man in Deutschland feiert: Wo wir sind, ist vorn! Und vorn meint am Ende: Rom.