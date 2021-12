17. Dezember 1989 Erste Folge der Simpsons

Äh, ja…also so beginnt jede Simspons-Folge, Bart, Schüler in der vierten Klasse der Grundschule von Springfield hat offenbar wieder mal was ausgefressen und muss zur Strafe einen pädagogisch wertvollen Satz in hundertfacher Ausführung an die Tafel schreiben. Fast jede Folge. Die allererste Episode, "Es weihnachtet schwer“, gesendet am 17. Dezember 1989, kam nämlich ganz ohne Eröffnungssequenz aus.