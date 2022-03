17. März 1729 Jonathan Tyres pachtet Vauxhall Gardens

An schönen Sommerabenden stiegen tausende Londoner am Themseufer in Ruderboote: Damen in Reifrock und Gentlemen mit Zopfperücke, respektable Familien samt Dienstboten, kichernde Mädchen und junge Kontorschreiber mit extragroßen Krawatten. Die Flotte ließ die stickige, stinkende Metropole hinter sich und glitt die Themse hinauf bis zum Dörfchen Vauxhall. Dort wartete ein Zauberreich, wie entzückte Besucher schrieben, ein Land wie aus Tausendundeiner Nacht.