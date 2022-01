17. Januar 1813 Der Brite Humphry Davy entdeckt den Lichtbogen

Montag, 17. Januar 2022 Autor(in): Yvonne Maier Sprecher(in): Hans-Jürgen Stockerl Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

"Gestatten wir nun den Gebrauch eines Fernrohrs, so fängt der Beobachter an zu mutmaßen, dass die ganze Milchweiße des hellen Streifs, wohl von Sternen herrühren möge." Das schrieb der Astronom Friedrich Wilhelm Herschel im Jahr 1785. "In einem der dichtesten Gebiete der Milchstrasse sind im Verlaufe nur einer Viertelstunde sage und schreibe 116.000 Sterne durch das Blickfeld gewandert." Der milchig-graue Nebel am Nachthimmel war also gar kein Nebel, sondern bestand aus Milliarden von Sternen und Staub. Eine Sensation. Sehen konnte sie der Astronom, der in Hannover geboren wurde, mit einem seiner Spiegelteleskope.

Lichtverschmutzung

Zu allen Zeiten konnten Menschen auf dieser Welt am Nachthimmel die Milchstraße sehen. Wie ein großer Bogen spannt sie sich über den Himmel und zeigt uns, dass da noch mehr ist, als nur wir Menschen. Heute wissen wir: Die Milchstraße ist unsere Heimatgalaxie. Sie ist flach und wir schauen von der Seite auf sie, darum zeichnet sie sich als Band über unseren Köpfen ab. Doch seit ein paar Jahrzehnten passiert etwas, was in der Menschheitsgeschichte noch nie geschehen ist. Immer weniger Bewohner dieser Erde können die Milchstraße sehen. Denn wir beleuchten unsere Städte mittlerweile so stark, dass sie zum Beispiel 60 Prozent aller Europäer verborgen bleibt. Seit einiger Zeit gibt es darum sogenannte Sternenparks, die vor der Lichtverschmutzung geschützt werden und so auch heute noch den Blick auf die prachtvolle Milchstraße freigeben. In Deutschland zum Beispiel sind das der Naturpark Westhavelland, der Nationalpark Eifel und das Biosphärenreservat Rhön.

Der Lichtbogen

Mitschuld an dieser Lichtverschmutzung hat ein britischer Chemiker: Humphry Davy. Natürlich hatte er es nicht geplant, fast die gesamte westliche Welt vom Erlebnis der Milchstraße auszuschließen, aber dennoch … Geboren wurde er 1778 als Sohn eines Holzschnitzers. Er lernte bei einem Arzt und Apotheker und entdeckte seine Liebe zur Chemie.