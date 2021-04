9. Dezember 1960 Erste Folge von Coronation Street

Der Wille ist stark. Und die Hand ist schwach. Schafft es nicht diesen einen kleinen Knopf zu drücken. Diesen roten links oben. Off, aus.

… Gerade ist King Joffrey vergiftet worden, er hat´s verdient, aber wie geht es jetzt weiter in "Game of Thrones"?

… Aber gerade ist Mutter Beimer in der Lindenstraße Witwe geworden! In Folge 1559!

… Haben diese Drehbuch-Autoren eine Ahnung davon, in welchem Gefühlschaos sie die Zuschauer zurücklassen, wenn sie von einer Minute auf die andere einen Charakter auslöschen? Haben sie natürlich. Deshalb machen sie´s ja auch. Sitzen an ihren Schreibtischen und spielen Götter im Olymp: "Das Mauerblümchen aus Staffel 3 hat noch Potenzial - Die verdreht in Staffel 5 allen den Kopf….Oder nein, anders: die springt verzweifelt von der Brücke."