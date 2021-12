7. Dezember 1768 Cornelia Goethe hat Zukunftsangst

Am 7. Dezember 1768 schreibt Cornelia Goethe folgende Zeilen in ihr Tagebuch: "Heute ist mein Geburtstag, an dem ich das 18. Lebensjahr vollende. Die Zeit ist verflossen wie ein Traum; und ebenso wird die Zukunft vergehen, mit dem Unterschied, dass mir mehr Übel zu erleiden übrig bleiben, als ich bisher erfahren habe. Ich ahne sie." Cornelia geht es nicht gut. Aus dem fröhlichen Kind, das gemeinsam mit dem Bruder Johann Wolfgang Goethe, durchs Frankfurter Elternhaus tobte, ist ein trauriges Mädchen geworden.

Nervöser Hautausschlag vor jedem Ball

In der Welt der Frauen ist Cornelia also fremd. Doch in die Männerwelt gehört sie auch nicht. Selbst der geliebte Bruder macht ihr das in seinen arroganten Briefen aus Leipzig unmissverständlich klar. Aber wenn er heimkommt, stellt sich die alte Innigkeit schnell wieder ein. Alles bespricht Wolfgang mit seiner Schwester, was ihm im Kopf herumgeht. Alle literarischen Einfälle, alle Projekte. Cornelia spürt sein Genie. Und sie ist stolz darauf, es beflügeln zu dürfen. Jetzt, wo er noch ganz am Anfang steht. Jetzt, wo er sie so dringend braucht, um sich zu finden.