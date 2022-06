6. Januar 1907 Maria Montessori eröffnet ihre erste Schule

Zylindrische Bausteine in unterschiedlichen Größen. Jeder von ihnen gehört in einen eigenen Hohlkörper. Nur - in welchen? Es passt immer nur einer - also muss ausprobiert werden. Je nach Lust und Laune auch stundenlang! Maria Montessori war die Frau, die die sogenannten Einsatzzylinder-Blöcke erfand. Mit ihrem Steck-Spielzeug wurde die Pädagogin nicht nur weltberühmt, sie machte auch apathische Kinder munter, Zappelphilippe ruhig und verwahrloste Kinder zu ordentlichen.