Im Namen der Völker Zurück zum Klima

Neben dem Virus haben wir noch andere Sorgen. Auch wenn zuletzt kaum Zeit war, ans Klima zu denken, nicht mal im arg verregneten Mai. Ein guter Monat für die Natur. Ob alles gut wird, auch für uns gut, müssen wir sehen. Greta und einige Richter treiben uns an.

Im Namen

In Brüssel tagen sie schon wieder - nicht zu Impfstoff oder Belarus, ums Klima soll es gehen. Der herrlich neue grüne Deal wird uns allen eine Menge abverlangen. Zumal wir jetzt die Justiz im Nacken haben - immer mehr Richter verlangen, dass wir an die Kinder und Kindeskinder denken. An den Planeten, den es zu erhalten gilt. Machen wir, versprochen.