Zwischen Ost und West Wo bitte ist Mitte?

Immer wenn in den östlichen Bundesländern Wahlen sind, wundern sich im Westen viele, warum die da so komisch wählen. Und reden. Und überhaupt. Nehmen wir die AfD - wird da drüben nicht mehr aus Protest, sondern aus Überzeugung gewählt. Als neue wahre Mitte. Von da aus gesehen, ist Annalena Baerbock echt radikal. Und so was von abseitig.