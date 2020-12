Ein rechter Humbug Widerstand!?

Es gibt Leute hierzulande, die wähnen sich in einem Rettungskampf - für die Freiheit, gegen Diktatur. Als wäre Merkel Nero und Spahn der Groß-Impfikator. Dabei geht es um ein paar Regeln mit/ohne Maske. Den Rechten ist nichts recht.

Widerstand! Ein großes Wort für ein bisschen Wut unterm Aluhut. Widerstand haben die Verschwörer des 20. Juli und die Mitglieder der Weißen Rose geleistet. Von mir aus auch die Blockierer in Mutlangen. Aber Querdenker? Tun sich mit radikalen Rechten zusammen.

Dumm

Arme Jana aus Kassel. Oder die 11-Jährige neulich, die sich mit Anne Frank verglich, weil sie nicht recht Geburtstag feiern kann. Apropos recht - s. Was treibt die Rechten eigentlich an? Dass sie in einer Demokratie leben müssen, als wäre es eine Schreckensherrschaft? Wahrscheinlich nur, dass nicht alle nach ihrer Pfeife tanzen, sondern manch eine/r nach der von Christian Drosten.

Dummie

Und jetzt Schluss mit lustig. Am rechten Rand unserer angeblich aufgeklärten Gesellschaft braut sich mächtig was zusammen. Eine hässliche Aufbruchstimmung. Ein Aufstand. Der Geruch von Revolte liegt in der Luft. Ein Umsturz? Die Systemsprenger trauen sich wieder heraus, die Rassisten und Antisemiten, die Feinde der offenen Gesellschaft, wie wir sie einst kannten.

Dümmer

Es gibt Momente, da blickt man durch bis auf den Grund. Etwa als Jörg Meuthen in Kalkar den Mahner gab, gegen allzu rechtsradikale Tendenzen in seiner Partei, und Viele wütend aufsprangen und den schnellen Brüter gaben. Wer jetzt noch glaubt, die AfD sei eine normale Partei, der will nicht hören und sehen und fühlen. Wir schlagen vor: Mehr Mitgefühl!

Jazz & Politik, Samstag, 2020, 17:05 Uhr, Bayern2 Für Dummies. Sophie Scholl, Anne Frank und die neuen falschen Freunde (Christian Schüle)

Wie jetzt, rechts oder quer? Manchmal kommt einfach alles zusammen (Julia Ruhs)

Rechtsum genäht? Quer Marschieren in Uniform (Ingo Lierheimer)

Antisemitismus, schwer gemacht. 100 Seiten von Micha Brumlik (Sprecher: Andreas Neumann)

Die AfD verbieten? Ein juristisches Rätsel (Wolfram Schrag)

Faschist werden. Eine Anleitung von Michela Murgia (Sprecherin: Gudrun Skupin)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel