Ominell Wer die Qual hat

Frei

Was suchen wir nach der Kabine, wenn wir doch per Brief wählen. Da bleibt kaum geheim, wo wir das Kreuz machen, schließlich schauen die Kinder eiskalt zu. Und schimpfen uns dann, wenn wir wieder nur WEITER SO gewählt haben. Dabei kann es gar nicht mehr weitergehen wie bisher - Angela Merkel sei Dank!

Geheim

In Afghanistan können sie nicht mal mehr wählen, ob sie bleiben wollen unter den Taliban, die nichts und niemand an die Macht gewählt hat als ihre Waffen. Einem Gotteskrieger ist der Glaube (auch an sich selbst) genug. Wahlen irritieren da nur- das haben auch die Herren in Minsk und Moskua begriffen. Was das jetzt mit Berlin zu tun hat?