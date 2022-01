Die Konferenz am See Wahn

Nur 80 Jahre ist es her. Eine Generation vor uns sitzen hochrangige Beamte beisammen und klären, was zu tun sei, um die "Endlösung" einer Frage zu erreichen, die niemals eine war, hätte sein dürfen. Wir haben wieder allzu sehr Grund uns dessen zu entsinnen.

Bürokratie

Mitten im schon laufenden Prozess der Massentötungen hinter der Front im Osten setzten sich ein paar hochrangige Beamte zusammen und besprachen, wie man die gigantische Tötungsmaschinerie noch effektiver machen kann. Niemand erhob sich und widersprach, als Reinhard Heydrich zur Besprechung bat - die Hölle tat sich auf in einer hübschen Villa am Wannsee.

Massenmord

Schuld

Es gibt unzählige Berichte vom Leid der Verfolgten im "Dritten Reich". Wenige sind so erschütternd wie Zeugnisse von den "Sonderkommandos" - und die von Kindern. Es gibt auch Texte von Deutschen, die keine oder nicht so schlimme Nazis waren und verstehen wollten, was in ihrem Namen geschah. Jüngstes Beispiel: Die Tagebücher des Autors und Übersetzers Hermann Stresau.