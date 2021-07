Jetzt geht's los? Wahlkrämpfe

Wahlkampf. Vor der Sommerpause. Auf dass die Krokodile in den Baggerseen keine Ruhe finden. Sommerloch war gestern, Kandidatendekonstruktion ist jetzt. Weil immer gleich so hart gekämpft wird, kriegen wir schnell Krämpfe. Nur dem armen Inhalt ist fad.

Adé

Die eine geht, die anderen wollen kommen. Rein ins Kanzleramt. An dessen Stäben tausend Hände rütteln, dabei ist hinter diesen Stäben - kein Programm. Inhalte braucht eh niemand mehr zum Wählen - wir schicken ins mächtige Amt, wen wir am schicksten finden. Also die X. Oder den Y. Was das mit Merkel zu tun hat? Alles. Sie geht. Auf nimmer in dieser Raute Wiedersehen.