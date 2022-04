Vor der Auferstehung

Gewalt

Schuld

Bei diesem Krieg brauchen wir nach der Schuld nicht mehr zu fragen – jedenfalls nicht jene, die hierzulande noch für Putin auf die Straße gehen. In deren Augen liegt alles an "Kiewer Faschisten" und anderen Fantasmen. Wir Deutsche waren ja auch lange nicht bereit, unsere Schuld an gleich zwei Weltkriegen einzugestehen. Man wird sich doch noch wehren dürfen – und sei's gegen nichts.

Erlösung

Christen haben es gut – sie können auf den Tag hoffen, da nach all dem Leiden und dem Tod die Auferstehung lockt. Als Erlösung von all den Sünden und dem Unsinn, den wir verzapft und auch noch geglaubt haben. Blöd ist nur, dass Religion immer alles umfassen will, also etwas hat, was in der Politik totalitär genannt wird.