Maß und Maßlosigkeit

Der Mensch ist das Maß der Dinge. Hatten wir schon. Der Mensch ist aber auch - der Soldat, der tötet. Der vors Gericht in Den Haag gehört. Und der Mensch, der Rache übt? Ist maßlos ungerecht - oder nur nicht länger Pazifist? Maß halten ist so verdammt schwer.

Gut

Aristoteles lehrte: Mesotes. Das war so etwas wie der Goldene Schnitt der Moral und der Politik - immer schön in die Mitte gehen, ehe es zu radikal wird, zu laut, zu wirr, zu böse, zu gut. Mesotes bedeutete sich weniger von Leidenschaften mitreißen zu lassen als ruhig zu wägen, was jetzt zu tun ist.

Schlecht

Gut ist, dass so viele den Menschen in der Ukraine helfen. Nicht so gut ist, dass noch immer welche in der SPD zu glauben scheinen, dass mit Putin Staat zu machen wäre. Schlecht wäre, sollten wir zwischen guten und schlechten Flüchtenden unterscheiden. Warum sonst sollten wir die einen mit offenen Armen empfangen und die anderen im Mittelmeer ertrinken lassen?