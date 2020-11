Eine flüchtige Währung Vertrauen

We did it, Joe. Biden hat sich "verschlafen" in den Wahlkampf gestürzt und gesiegt. Jetzt will er noch etwas gewinnen: Vertrauen. Biden und Harris suchen den Neustart. Es steht nicht gut ums Vertrauen - wir wittern Arges, überall.

Von: Lukas Hammerstein