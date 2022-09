Verteidigung der Wirklichkeit

Real

Es ist längst bekannt: Was im weltweiten Netz kursiert, muss nicht wahr sein. Oft sind da Trolle am Werk - dienen dem Algorithmus, der von uns will, dass wir uns aufregen. Tun wir dann auch - über den bösen Westen, die noch bösere NATO und das böseste Amerika. Und dort, in den USA, herrschen Mächte, die Wahlen stehlen und die größte Wiederkehr aller Zeiten verhindern wollen.