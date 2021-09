Aus dem Leeren schöpfen Vakuum

Alle tummeln sich in der Mitte. Ein politisch recht leerer Begriff. Meist ist da viel weniger los, als die Leute und die Politiker so meinen. Manchmal herrscht gar der blanke horror vacui - denn was kommt, wenn alle drin sind und niemandem mehr etwas einfällt?

Lehre

Leere

Das Seltsame am Nichts ist, dass es uns so schecklich Angst macht. Horror vacui ist schon ein tolles Wort. Wo nichts ist, lauert alles - das macht die Einsamkeit so drückend und leere Plätze furchteinflößend. Und was machen Politiker, wenn sie in den Abgrund der Niederlage blicken? Sie singen nicht: Jetzt geht's los ...