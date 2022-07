Auf der langen Gasleitung (4x6) Überflüssige Freiheit?

Verantwortung ist so ein Wort, das viele fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Doch was nützt alles Gute und Schöne, wenn niemand dafür eintritt? Kämpft? Sich zuständig fühlt? Sorgen wir für die Freiheit des Menschen auf der Erde. Kleiner geht's nicht mehr.

Öko

Errungenschaften gehen mitunter wieder verloren. Sogar für die Freiheit ist nicht auf immer gesorgt. Es reicht ein wilder Sommersturm, ein blutiger Despot, eine Jahrhundertflut - und fort sind die herrlichsten Dinge und lieben Traditionen. In der Ukraine üben sie gerade das Leben in Trümmern. Und verteidigen die Freiheit.

Nomie

Die alten Griechen wussten, wie man die Dinge bannt - in dem man sie benennt. Wir BildungsbürgerInnen wissen auch das: Mit Öko fängt es an, und dann kommt gleich mal die erste harte Weggabelung. Geht es ums Geld? Um die Natur? Wollen wir ewig leben oder nur gut? Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, all die Fehler wieder gutzumachen?