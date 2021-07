Tragödien Aus dem Nichts

Wetter

Bis eben hat noch die Sonne geschienen. Regen kommt auf, doch ist das schlimm? In Zeiten der Erderwärmung setzen so Katastrophen ein. Was in NRW und Rheinland-Pfalz passiert ist, geschieht auch in Bayern, Sachsen, überall kann es geschehen. Wir werden lernen müssen mit Tragödien zu leben - und uns dagegen zu wappnen.