Starke Gefühle Die amerikanische Krankheit

Diese Infektion ist radikal - greift tief in den Wahlkampf ein, zwingt einen Berserker innezuhalten, sich um die eigene Vitalität zu sorgen. Dieser amerikanische Patient ist besonders - scheut er sich doch nicht, andere zu gefährden um seine Fans zu treffen.

Dumpf

Natürlich drängen sich hässliche Gefühle vor, wenn einer, der das Virus leugnen, der seine Landsleute nicht schützen, sie gar der Gefahr aussetzen wollte, selber in Gefahr gerät. Diese Ansteckung ruft starke Abwehrkräfte hervor - auch bei Trumps Gegnern. Und doch wünschen wir ihm das Beste - schon weil es allen nützen würde.

Stark

Kaum zu glauben, dass wir nun schon so lange Zeit mit dem Virus leben - oder vor ihm her, getrieben von der Angst. Leugnen hilft nicht, das wissen wir jetzt. Manche sprechen von der amerikanischen Krankheit - und meinen nicht Covid19 (ist angeblich chinesisch), sondern die Spaltung der USA. Wo die einen in Trump das Opfer eines Anschlags der Demokraten sehen und die anderen vermuten, dass er simuliert um die Wahl zu gewinnen.

Ansteckend

Wirklich ansteckend ist der leise Ton Joe Bidens. Sind die Geschichten der Genesenen. Ist die Haltung all jener Republikaner, die trotz allem die Demokratie in Amerika verteidigen. nein, es sind nicht viele. Angeblich machen sich manche schon bereit, ihr Land vor dem Leugner der Wirklichkeit zu retten.

Ein starkes Gefühl? So naheliegend wie unmöglich: Häme

Der amerikanische Leviathan - ein alter Ost-Text von Heiner Müller

Ansteckende Gefühle - Empathie und ein bisschen Demut

Die amerikanische Krankheit. Eine Lektion von Timothy Snyder

Krankheit als Show. Wie man das Leben gegen den Tod verteidigt

Verlieren? Niemals! Nachrichten aus dem gesunden Leben. Rick Reilly

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel